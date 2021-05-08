Ankaragücü-Fenerbahçe Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü'ne konuk oluyor. Kanarya, lider Beşiktaş'ın Galatasaray ile karşılaştığı haftada başkent deplasmanını kayıpsız geçmek istiyor. Ateş hattında bulunan Ankaragücü ise zorlu rakibi karşısında sürpriz peşinde. İki takım için de büyük önem arz eden mücadelenin kritik anları ve tüm detayları canlı yayınla İnternethaber'de...

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Ankaragücü ile Fenerbahçe Süper Lig’in 40’ıncı haftasında karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadı’nda saat 20:30 başlayan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Karşılaşma BeIN Sports’tan naklen yayınlanıyor.

Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 7 müsabakadan 5 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendi. Ligde 76 puanı bulunan Kanarya, ligin bitimine 3 hafta kala Beşiktaş’ın 5 puan gerisinde bulunuyor.

37 mücadelenin 10'ununu kazanan Ankaragücü ise, 8 kez berabere kaldı 19 kez yenilgi gördü. Bu istatistikle 38 puan toplayan başkent ekibi, ligde 18'inci sırada bulunuyor.

MKE ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE: 1-0 (CANLI SKOR)

32- Ankaragücü 2. gole bir kez daha çok yaklaştı! Kitsiou'nun sağ çaprazdan vuruşunda Caner'den dönen top sonrasında Paintsil'in önünde kaldı. Paintsil'in yakın mesafeden vuruşunda bir kez daha Fenerbahçe savunması topun kaleye gitmesini engelledi.

22- Ankaragücü'nde ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Alper Potuk'un vuruşunda top üstten auta çıktı.

20- Fenerbahçe atağında sol çaprazdan ceza alanına sokulan Mert Hakan'ın şutunda top kalecide kaldı.

10- Ankaragücü'nde Endri Çekici'nin uzaklardan kullandığı serbest vuruşta köşeye giden topu Harun güçlükle çeldi.

5- Ankaragücü bir kez daha etkili geldi. Alper Potuk ceza sahası içinde yakın mesafeden topu dışarı yolladı.

3- GOOOL! Ankaragücü Alper Potuk'un golüyle 1-0 öne geçti! Sağ çaprazdan ceza alanı içine giren Alper Potuk yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

11'ler: Ankaragücü: Friedrich, Kitsou, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, İbrahim, Endri Çekici, Paintsil, Alper Potuk, Saba, Badji.

Fenerbahçe: Harun Tekin, Attila Szalai, Tisserand, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Dimitrios Pelkas, Valencia.