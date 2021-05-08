Ankaragücü-Fenerbahçe Süper Lig maçı (11'ler)
Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü'ne konuk oluyor. Kanarya, lider Beşiktaş'ın Galatasaray ile karşılaştığı haftada başkent deplasmanını kayıpsız geçmek istiyor. Ateş hattında bulunan Ankaragücü ise zorlu rakibi karşısında sürpriz peşinde. İki takım için de büyük önem arz eden mücadelenin kritik anları ve tüm detayları canlı yayınla İnternethaber'de...Abone ol
Ankaragücü ile Fenerbahçe Süper Lig’in 40’ıncı haftasında karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı’nda saat 20:30 başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşma BeIN Sports’tan naklen yayınlanacak.
Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 7 müsabakadan 5 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendi. Ligde 76 puanı bulunan Kanarya, ligin bitimine 3 hafta kala Beşiktaş’ın 5 puan gerisinde bulunuyor.
Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu:
Ankaragücü (Muhtemel): Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Sarlija, Atila, Endri, Lukasik, Lobjanidze, Alper, Pinto, Paintsil
Fenerbahçe: Harun Tekin, Attila Szalai, Tisserand, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Dimitrios Pelkas, Valencia.