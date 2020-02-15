Ankaragücü Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli takım kritik mücadele öncesi ligde topladığı 38 puanla 6. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile deplasmanda kritik bir maça çıkıyor. Sarı-lacivertli takım haftaya oynanacak olan Galatasaray maçı öncesi kazanarak hem moral bulmak hem de zirve yarışında yara almamak istiyor. Öte yandan Ankaragücü ise düşme hattından kurtulmanın hesaplarını yapıyor.

ANKARAGÜCÜ 1-0 FENERBAHÇE (CANLI ANLATIM)

Devre Arası İlk yarı Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



45'İlk yarının sonuna 2 dakika uzatma ilave edildi.

Sarı Kart41'Fenerbahçe'de Isla karşılaşmanın ilk sarı kartını gördü.Sarı Kart - Mauricio Isla



35'Fenerbahçe'de Gustavo uzaktan köşeye çok sert vurdu. Kaleci Fridrich uzandı ve gole izin vermedi.



31'Fenerbahçe atağında Dirar'ın ceza sahasına ortasında top yükseklik kazandı. Muriqi arkası dönük vuruşunu yapmak istedi kaleci Friedrich hata yapmadı.

25'Ankaragücü'nde Mihalak bir anda Fenerbahçe savunmasının arkasına sarktı. Mihalak Altay'la karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak

Altay gole izin vermedi.



18'Fenerbahçe Ozan Tufan'la beraberlik golüne yaklaştı. Ceza alanı içinde rakibinden sıyrılan Ozan'ın yerden vuruşu kaleci Friedrich'te kaldı.



Ev Sahibi Golü13'Ankaragücü, Lobjanidze'nin golüyle 1-0 öne geçti! Savunma arkasına atılan topta Altay kalesini boşalttı. Mihalak topu Altay'ın üzerinden aşırttı. Lobjanidze boş kalede ağları buldu.Gol - Saba Lobjanidze



11'Ankaragücü gole çok yaklaştı! Lobjanidze sağ kanatta çizgiye indi. Rakiplerinden sıyrılıp ortasını yaptı. Rodrigues kafayı vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.



4'Jailson'un pasında arka direkte topla buluşan Kruse dar açıdan şutunu çekti. Kaleci Friedich üzerine gelen topu uzaklaştırdı.



3'Fenerbahçe etkili geldi! Ceza yayı üzerinde topla buluşan Ozan Tufan önünü açtı, şutunu çekti ancak top az farkla auta çıktı.

Maç Başladı1'İlk düdük geldi ve karşılaşma başladı!

11'LER

MKE Ankaragücü: Ricardo, Alihan, Kulusic, Pinto, Kitsiou, Lukasik, Saba Lobjanidze, Rodrigues, Faty, Sedat, Michalak

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Tolga, Kruse, Muriç

Fenerbahçe'nin deplasman karnesi kötü

Süper Lig'de bu sezon iç sahada iyi bir performans sergileyen Fenerbahçe, dış sahada aynı grafiği çizemedi. Sarı-lacivertliler bu sezon deplasmanda oynadığı 11 maçta 4 galibiyet alırken, 4 kez de yenildi. Fenerbahçe sezonun ilk yarısında rakibi Ankaragücü'ne karşı 2-1 galip gelmişti.

Rodrıgues oynayamayacak

Ankaragücü maçı öncesi sarı-lacivertlilere Garry Rodrigues'ten kötü haber geldi. Sol üst arka adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edilen Garry Rodrigues en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Derbi öncesi 3 isim ceza sınırında

Fenerbahçe'de gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Luis Gustavo, Vedat Muric ve Altay Bayındır, MKE Ankaragücü maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve derbide forma giyemeyecekler.

13. dakikada Ankaragücü'den ilk gol geldi. Savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Michalak topu kalesini terk eden Altay'ın üzerinden aşırttı. Kaleye yönelen topa Jailson müdahale edemezken Lobzhanidze boş kaleye topu ağlara gönderdi. Pozisyonun ardından VAR incelemesi yapıldı ve gol kesin olarak geçerlilik kazandı.