Ankaragücü - Fenerbahçe / Canlı yayın

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler karşılaşmadan 3 puan çıkarması halinde milli araya lider girecek.

Abone ol

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda mücadele ediyor. İsmail Kartal'ın liderliğindeki takım, Süper Lig'deki ilk iki maçından galibiyetle ayrıldı ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turlarında ve play-off karşılaşmalarında kayıp yaşamadı. Sarı-lacivertliler, bu başarılı çizgiyi devam ettirmeyi amaçlıyor. Diğer yandan Ankaragücü, ev sahibi avantajını kullanarak Fenerbahçe'yi mağlup ederek moral bulmak istiyor.

Ankaragücü 0 - 0 Fenerbahçe

14'Fred ceza sahası içinde topla buluştan sonra önünü boşaltığ vuruşunu yaptı. Fred'in şutunda top üstten dışarı çıktı.

12'Djokanovic ceza sahası dışından kaleyi düşündü. Top yandan auta gitti.

10'Efkan ceza sahasının sağından içeri ortaladı. Ön direkte Djiku'nun müdahalesiyle top kornere çıktı.

8'Tadic kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Top barajdan döndü.

7'Dzeko sağ çaprazda Mert'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mert bu pozisyonda sarı kart görürken Fenerbahçe kritik noktadan serbest vuruş kazandı.

3'Tadic sol kanattan içeri ortalamak istedi. Top savunmadan döndü.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Ankaragücü - Fenerbahçe ilk 11'ler...

MKE Ankaragücü: Gikiewicz, Kitsiou, Mert, Radakovic, Mujakic, Tolga, Andre, Efkan, Morutan, Renaldo, Sowe

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Fred, İrfan Can, Tadic, Dzeko

MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Alper Ulusoy

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Ulusoy oldu.

Fenerbahçe'de 6 oyuncu yok

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda sakatlıkları devam eden Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor'un yanı sıra Samet Akaydın, Luan Peres, Miha Zajc ve Ryan Kent yer almadı.

MKE Ankaragücü seyircisiyle buluşuyor

Süper Lig'de ilk 3 maçında galibiyet alamayan ve 2 puanı bulunan MKE Ankaragücü, başkentte sezonun ilk maçında renktaşını konuk edecek. Eryaman Stadı'nın zeminin hazır olmaması nedeniyle ligin 2. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor maçını İstanbul'da oynayan sarı-lacivertliler, ilk kez kendi evinde sahaya çıkacak.

Fenerbahçe kamp kadrosu!

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda sakatlıkları devam eden Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor'un yanı sıra Samet Akaydın, Luan Peres, Miha Zajc ve Ryan Kent yer almadı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred, Cengiz Ünder, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.