Ankaragücü Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Zirve yarışını sürdüren Kartal, başkentte kazanmak istiyor. Son haftaların formda takımlarından biri olan ve son 3 haftada 7 puan toplayan Ankaragücü de galibiyet serisi oluşturmak için Beşiktaş'ın karşısında. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü'ne konuk oluyor. Eryaman Stadı'nda 19.00'da başlayan mücadeleyi Halis Özkahya yönetiyor ve karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Ligde geçen hafta BB Erzurumspor'u 4-0 yenen Beşiktaş; Galatasaray, Fenerbahçe ve Alanyaspor'un mağlup olmasıyla zirveye biraz daha yaklaştı. Süper Lig'deki 12 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kartal, 22 puan topladı.

Ligdeki ilk 9 maçında galibiyet alamayan ve rakipleriyle 2 kez berabere kalarak 2 puan alabilen Ankaragücü ise son 3 maçta daha iyi performans gösterdi. Başkent ekibi, geride kalan 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan elde etti.

Ankaragücü: 0 - 0 :Beşiktaş (İlk yarı oynanıyor)

1' Sağ kanatta topla buluşan Saba Lobjanidze hızla ilerleyerek ceza alanına giriyor ve sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Welinton'a çarpan top kornere gidiyor.

Stat: Eryaman

Hakem: Halis Özkahya

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Ankaragücü: Ricardo Friedrich, Stelios Kitsiou, Zvonimir Sarlija, Atakan Rıdvan Çankaya, Tiago Pinto, Idriz Voca, Daniel Lukasik, Saba Lobjanidze, Torgeir Borven, Endri Cekici, Emre Güral

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton Silva, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Josef De Souza, Atiba Hutchinson, Bernard Mensah, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar