Ankaragücü Beşiktaş maçı (CANLI İZLE)

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Bu sezon ligde istediği başarıyı yakalayamayan siyah beyazlılar, Ankaragücü maçında 3 puan için sahaya çıkacak. Zorlu maçın tartışmalı pozisyonları ve canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz

Süper Lige iyi başlayamayan Beşiktaş Ankaragücü deplasmanından üç puanla dönüp kötü gidişe dur demenin hesaplarını yapıyor. Maçın bütün detayları İnternethaber.com farkıyla sizlerle

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM

ANKARAGÜCÜ 0 - 0 BEŞİKTAŞ

Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız...

İŞTE İLK 11'LER

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Pinto, Kulusic, Pazdan, Moke, Sedat Ağçay, Hasan Kaya, İlhan Parlak, Faty, Orgill

Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Necip, Caner, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Güven, Burak Yılmaz

Ankaragücü Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim'de MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Müsabaka Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ MORAL ARIYOR

Lige kötü bir başlangıç yapan siyah-beyazlı takım, 7. haftada Aytemiz Alanyaspor'u evinde 2-0 yenerek toparlanma sinyali verdi. Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü de mağlup ederek gelecek hafta Galatasaray ile yapacağı derbi maç öncesi moral arayacak.

Beşiktaş, bu sezon ligde rakiplerini 2 kez yenebildi. Ayrıca 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, 7. hafta sonunda 8 puanla 12. sırada bulunuyor.

Siyah-beyazlı takımla aynı performansı gösteren MKE Ankaragücü ise 15. sırada yer alıyor.

SAKATLAR CAN SIKIYOR

Siyah-beyazlı ekipte sakat oyuncuların çokluğu teknik heyeti sıkıntıya soktu.

Sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup ve Georges N'Koudou, MKE Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'IN KADROSU

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı tarafından belirlenen 21 kişilik MKE Ankaragücü maçı kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Douglas Santos, Erdoğan Kaya, Enzo Roco, Domagoj Vida, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz, Adem Ljajic, Orkan Çınar, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Abdoulay Diaby, Güven Yalçın, Umut Nayir, Burak Yılmaz.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup ve Georges-Kevin N'Koudou kafilede yer almadı. Siyah-beyazlılarda 3 maçlık cezasını tamamlayan Elneny ise kadroya dahil edildi.

KART SINIRINDA OYUNCU YOK

Beşiktaş'ın 9. haftada Galatasaray ile yapacağı derbi maç öncesi, MKE Ankaragücü müsabakasında oynayabilecek isimler arasında sarı kart ceza sınırında kimse bulunmuyor.

Siyah-beyazlı ekipte sadece sakatlığı nedeniyle Ankara deplasmanında görev alamayacak Victor Ruiz ceza sınırında yer alıyor.

DEPLASMAN FOBİSİ

MKE Ankaragücü ile rakip sahada karşılaşacak Beşiktaş, deplasmandaki kötü performansıyla dikkati çekiyor.

Beşiktaş, deplasmanlarda oynadığı son 6 resmi maçı da kaybederek olumsuz bir seriye imza attı.

Ligde geride kalan sezonun son 2 dış saha maçında Galatasaray'a 2-0, Trabzonspor'a ise 2-1 kaybeden siyah-beyazlı takım, bu başarısız grafiğini yeni sezona da taşıdı.

Bu sezonki deplasman maçlarında, ligde Demir Grup Sivasspor'a 3-0, Gaziantep FK'ye 3-2 ve Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde de Slovan Bratislava'ya da 4-2 yenildi.

Beşiktaş, deplasmanda galip gelemediği son 6 resmi maçında 18 gol yerken, rakip fileleri 6 kez havalandırabildi.

BAŞKENT EKİBİNDE ÖNEMLİ EKSİKLER

Başkent ekibinde sakatlıkları süren Hector Canteros, Cebrail Karayel ve Oscar Scarione forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Metin Diyadin de cezası nedeniyle sahada takımının başında olamayacak.

Beşiktaş ile aynı puana (8 puan) sahip MKE Ankaragücü averajla 15. sırada bulunuyor.

İKİ EKİP ARASINDA 101. RANDEVU

Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın 101. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 100 maçta Beşiktaş 68, başkent ekibi 8 galibiyet aldı, 24 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 188 gole, sarı-lacivertliler 67 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında MKE Ankaragücü'nün sahasındaki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri'de oynanan maçta Beşiktaş 4-1 galip geldi. Sezonun ikinci yarısında İstanbul'daki müsabakada da Beşiktaş aynı sonuçla sahadan galip ayrıldı.

Öte yandan Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile ligde yaptığı son 22 maçın 18'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, sadece bir kez yenildi.