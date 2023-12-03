Ankaragücü - Beşiktaş / Canlı yayın

UEFA Konferans Ligi'nde ağır bir mağlubiyet alan Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 14. hafta müsabakasında Beşiktaş, Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor. Kritik müsabakada Zorbay Küçük düdük çalıyor. Rıza Çalımbay ile 2'de 2 yapan Beşiktaş, Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü'nü yenerek üst üste 3. galibiyetini almak istiyor.

Ankaragücü 1 - 0 Beşiktaş

45'Maçta ilk yarı sona erdi.

38'Amir Hadziahmetovic'in ceza sahasına gönderdiği topu Ankaragücü savunmasında Mert Çetin kafayla karşıladı.

35'Ali Sowe'un uzun pasında topu alan Efkan sol kanattan içeri orta denedi ancak top Beşiktaşlı oyuncularda kaldı.

21'GOL! Ankaragücü, Ali Sowe'un şık golü ile maçta öne geçti. Rakip yarı alanda baskı ile topu kazanan Ankaragücü'nde ceza sahasında topla buluşan Ali Sowe, Necip'ten sıyrılıp sol çaprazdan sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

16'Efkan'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Morutan topuk pası ile sağ kanattan desteğe gelen Ali Kaan'ı gördü. Ali Kaan'ın sağdan ceza sahasına ortası savunmadan sekerek arka noktada Cephas'a gitti. Cephas, topu kontrol ettikten sonra sağ ayağıyla şutunu çekti, kaleci Mert enfes çıkardı.

13'Ankaragücü'nde sol kanattaki boşluğu iyi değerlendiren Cephas, son çizgide ortasını kale sahasına çevirdi. Kaleci Mert, topun sahibi oldu.

7'Sağ kanatta topu rakibinden kurtaran Gedson, ortasını içeri Aboubakar'a göndermek istedi. Ankaragücü savunması topu kornere yolladı.

4'Ankaragücü kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

1'Ankara'da ilk düdük geldi ve maç başladı.

MKE Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Mert, Mujakic, Alper, Ali Kaan, Pedrinho, Efekan, Morutan, Renaldo, Ali Sowe

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Omar, Umut, Amir, Salih, Gedson, Bakhtiyar, Muleka, Aboubakar

Süper Lig'de 105. randevu

MKE Ankaragücü ile Beşiktaş bugüne kadar ligde 104 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 71 kez galip gelirken Ankaragücü 8 maçta 3 puanın sahibi oldu. İki takım arasında oynanan 25 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 194 defa rakip fileleri havalandırırken, Başkent temsilcisi 68 gol ile karşılık verdi. İki ekip arasında geçen sezon oynanan mücadelelerde siyah-beyazlılar, Ankara'da 3-2 galip gelirken, Dolmabahçe'de de 2-1'lik skorla üstünlük sağladı.

Rıza Çalımbay'ın hedefi 3'te 3

Sırasıyla Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasıyla birlikte takımın başına geçen teknik direktör Rıza Çalımbay, MKE Ankaragücü deplasmanından galip dönmesi halinde Süper Lig'de çıktığı 3 maçta da galip gelmiş olacak. Başakşehir ve Samsunspor karşısında 3 puan alan Çalımbay, ligde üst sıralar ile farkı kapatmak için galibiyet serisi gerektiğini dile getirmişti. Öte yandan siyah-beyazlılarda göreve başladıktan sonra çıktığı ilk 3 lig müsabakasını da kazanan tek Türk teknik direktör, 2007-2008 sezonunda Ertuğrul Sağlam olmuştu.