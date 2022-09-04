Ankaragücü Beşiktaş (CANLI YAYIN)

Ligde mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş zorlu deplasmanda Ankaragücü'nün konuğu oluyor. Siyah-Beyazlılar deplasmanda kazanarak liderlik koltuğuna yeniden oturmak istiyor. Ankaragücü ise taraftarının desteği ile Beşiktaş'a ilk yenilgisini tattırmanın peşinde. Futbol severler maça saatler kala Ankaragücü Beşiktaş maçının yayın bilgilerini araştırmaya devam ediyor. Peki Ankaragücü Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte zorlu mücadele ile ilgili derlediğimiz tüm bilgiler haberimizde...

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ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM

ANKARAGÜCÜ 0-0 BEŞİKTAŞ

Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız...

Ankaragücü-Beşiktaş muhtemel 11'ler:

Ankaragücü: Bahadır, Oğuz, Sinan, Mujakic, Marlon, Rodrigues, Pedrinho, Zahid, Beridze, Jese, Macheda

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Alli, Gedson, Muleka, N’Koudou Weghorst

Ankaragücü-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Ankaragücü-Beşiktaş maçını Mete Kalkavan yönetecek. Bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Süper Lig'de galibiyete hasret

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 11 maçtır galip gelemiyor.

Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olan sarı-lacivertliler, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de çıktığı son 8 maçından galibiyetle ayrılamamıştı. Bu sezon da 3 maçtır kazanamayan sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki galibiyet hasretini Beşiktaş karşısında dindirmeye çalışacak.

Beşiktaş'a karşı son galibiyet 2011'de

MKE Ankaragücü, Beşiktaş karşısındaki galibiyetini 2011 yılında elde etti.

Rakibi karşısında son olarak 13 Şubat 2011'de galibiyet alan (1-0) başkent ekibi, 10 yılı aşkın bir süredir rakibini mağlup edemedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte İstanbul ekibine karşı oynadığı 9 resmi maçta 3 beraberlik, 6 yenilgi aldı.

Ghezzal forma bekliyor

Beşiktaş’ta Josef de Souza ile Atiba Hutchinson’ın Ankaragücü karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor. Sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal’ın ise teknik direktör Valerien Ismael’in tercih etmesi halinde bu akşam sahadaki yerini alabileceği ifade edildi.

Ömer Erdoğan galibiyet peşinde

Süper Lig’in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü ise geride kalan bölümde henüz 3 puanla tanışamadı. Ligde bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Sarı-Lacivertliler, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmada galibiyet elde etmek istiyor. Ömer Erdoğan, son olarak Hatayspor’da görev yapmıştı.