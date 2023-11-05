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Ankaragücü, Başakşehir karşısında! İkinci yarı gol geldi

Ankaragücü, Başakşehir karşısında! İkinci yarı gol geldi

Trendyol Süper Lig’in 11. hafta maçında RAMS Başakşehir, MKE Ankaragücü’nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2’lik beraberlikle tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Ankaragücü üstünlüğü ele geçirdi.

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Maçtan dakikalar

(İlk yarı)

2. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Ali Sowe, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 0-1

14. dakikada Berkay Özcan'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Piatek’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

20. dakikada Sowe’un pasında ceza yayında topla buluşan Pedrinho’nun yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

22. dakikada penaltı noktası gerisinden Deniz Türüç’ün sert şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.

24. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Sowe’un vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

27. dakikada sol taraftan yapılan ortaya ceza sahası içi sağ çaprazından Dubois'nın şutunda top savunmadan döndü. Dönen topa Piatek’in altıpas içerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

İkinci yarı

59. dakikada Tolga Ciğerci'nin golüyle Ankaragücü 3-2 öne geçti.

Hakemler: Çağdaş Altay, Tevfik Özkoç, Murat Altan

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Piatek
Yedekler: Deniz Dilmen, Onur Ergün, Keny, Abeid, Figueiredo, Emirhan İlkhan, Ba, Cemali Sertel, Karzev, Dennis
Teknik Direktör: Çağdaş Atan

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Hanousek, Uros, Mujakic, Hayrullah Bilazer, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Pedrinho, Tasos, Rodrigues, Sowe
Yedekler: Gikiewicz, Alper Uludağ, Atakan Çankaya, Cem Türkmen, Bajic, Kaan Güneren, Cephas, Macheda, Mert Çetin, Morutan
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Piatek (dk. 14 ve 27) (RAMS Başakşehir), Sowe (dk. 2), Pedrinho (dk. 20) (MKE Ankaragücü), Tolga Ciğerci (dk. 59) (MKE Ankaragücü)

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