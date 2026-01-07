Ankara'daki su kesintilerine belediyeden açıklama: Yeterli suyumuz yok

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) su kesintileriyle ilgili yapılan açıklamada, Başkent'in ihtiyacı olan günlük su miktarına yetişmenin mümkün olmadığı belirtildi.

Abone ol

Bakım bahanesiyle Ankara'da birçok ilçeye aylardır su verilmezken, yükselen tepkilere Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 4 sayfalık yazılı bir açıklama geldi.

"YETERLİ SU YOK"

Açıklamada nüfus artışı ve göç nedeniyle Ankara'nın günlük su miktarının yükselmesine değinilerek, ASKİ'nin tek başına gerekli olan suyu getirme yetkisinin olmadığı belirtildi.

"TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK"

Devlet Su İşleri'nin (DSİ) hedef alındığı açıklamada, belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiği söylendi..