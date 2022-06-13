Ankara'daki sel felaketinde ölü sayısı 4'e ulaştı

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde sele kapılarak kaybolan Ramazan Gök isimli kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle başkentteki sel felaketinde ölü sayısı 4'e ulaştı.

Abone ol

TÜRKİYE'nin bazı kesimlerinde etki gösteren bahar yağışları Ankara'da sele dönüştü. Başkent adeta sular altında kalırken çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü.

1 kişi daha ölü bulundu

Sel sularına kapılan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Ramazan Gök isimli vatandaşın cansız bedeni ekipler tarafından tespit edildi. Böylece Ankara'yı vuran felakette yaşamını yitiren kişi sayısı da 4'e ulaştı.

AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, "Yaklaşık 350 personelin katılımıyla 2 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda Ankara'nın Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.