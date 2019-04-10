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Ankara'daki köpek katliamı görüntüleri ortaya çıktı

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde zehirli tavuk etinden yiyen köpekler telef oldu. Köpekleri zehirledikleri öne sürülen Levent Ö., Musa D. ve Aydın G.'nin görüntüleri ortaya çıktı. Şahısların zehirli etleri taşıdıkları anlar saniye saniye kaydedildi.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde köpekleri zehirledikleri öne sürülen Levent Ö., Musa D. ve Aydın G.'nin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Şüphelilerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, köpekler için getirdikleri zehirli tavuğu ellerindeki poşette taşıdıkları görüldü.

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