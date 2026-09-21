Ankara’daki JASAT operasyonunda ne oldu? Aranan kaç kişi yakalandı?

Ankara’da jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmaları devam ediyor. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında farklı suçlardan aranan 122 kişi yakalandı. “JASAT operasyonunda ne oldu?”, “122 kişi neden aranıyordu?”, “Yakalanan kişiler hangi suçlardan işlem gördü?” ve “JASAT nasıl çalışıyor?” soruları vatandaşların gündeminde yer aldı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar, saha araştırmaları ve teknik takip sonucunda aranan kişilerin adreslerini belirledi. Düzenlenen operasyonlarla şüpheliler yakalanarak adli işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.

ANKARA’DAKİ JASAT OPERASYONUNDA NE OLDU?

Ankara’da JASAT ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 122 kişi yakalandı. Operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin adresleri tespit edildi ve belirlenen noktalara yönelik eş zamanlı çalışmalar yapıldı.

122 KİŞİ NEDEN ARANIYORDU?

Yakalanan kişiler arasında farklı suçlardan aranan şüpheliler bulunuyor.

Bu kişiler hakkında:

Kesinleşmiş hapis cezası

Yakalama kararı

İfade verme yükümlülüğü

gibi çeşitli adli işlemler nedeniyle arama kaydı bulunduğu belirtildi.

JASAT NEDİR?

JASAT, Jandarma Suç Araştırma Timi’nin kısaltmasıdır. JASAT ekipleri; faili meçhul olayların aydınlatılması, suçluların yakalanması, uzun süredir aranan kişilerin bulunması ve özel soruşturmaların yürütülmesi amacıyla görev yapıyor.

JASAT OPERASYONU NASIL YAPILDI?

JASAT ekipleri, saha çalışmaları, istihbarat bilgileri ve teknik takip yöntemleriyle aranan kişilerin bulunduğu adresleri belirledi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda şüpheliler yakalanarak jandarma ekiplerine götürüldü.

YAKALANAN KİŞİLER ARASINDA HÜKÜMLÜLER VAR MI?

Operasyon kapsamında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin de yakalandığı bildirildi.

Yakalanan şüpheliler:

Adli işlemleri tamamlandı

Gerekli kontrollerden geçirildi

İlgili adli makamlara teslim edildi

JASAT OPERASYONLARI NEDEN ÖNEMLİ?

JASAT ekipleri, özellikle uzun süredir aranan kişilerin yakalanması ve suçların aydınlatılmasında önemli görev üstleniyor. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sayesinde farklı bölgelerde aranan çok sayıda kişi yakalanarak adli sürece dahil ediliyor.

ANKARA’DA GÜVENLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR MU?

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonların önümüzdeki süreçte de devam edeceği bildiriliyor.