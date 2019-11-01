Ankara'daki Cadılar Bayramı'ndan çok acayip fotoğraflar var
ANKARA'da Cadılar Bayramı kutlamasından çok farklı görüntüler var. Çeşitli mekanlarda düzenlenen organizasyonlara özel kıyafet ve makyajlarla katılan gençlerin fotoğrafları görülmeye değer.
Dünya'nın birçok kentinde her yıl 31 Ekim’de kutlanan Cadılar Bayramı renkli görüntülere sahne oluyor.Bu yılki Cadılar Bayramı Ankara'da da pek çok etkinlikle kutlandı.
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Çeşitli mekanlarda düzenlenen organizasyonlara özel kıyafet ve makyajlarla katılan vatandaşlar dikkat çekti.
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İşte Ankara'daki Cadılar Bayramı etkinliklerinden sıra dışı fotoğraflar...
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