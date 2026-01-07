BIST 12.029
Ankara'daki bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Altındağ, Akyurt ve Çubuk ilçelerinde yarın saat 00.00-07.00 arasında su kesintilerinin yaşanabileceğini açıkladı.

ASKİ'den yapılan açıklamaya göre, yarın 00.00-07.00 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü ve yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabileceği kaydedildi.

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:

"Altındağ: Gicik, Peçenek, Aydınlıkevler (alt kotlar), Örnek (alt kotlar), Zübeyde Hanım.

Akyurt: Yıldırım, Yeşiltepe, Beyazıt, Atatürk, Kalaba, Saracalar, Timuran, Büğdüz (sanayi bölgesi), Balıkhisar (sanayi bölgesi), Güzelyurt (sanayi bölgesi), Şeyhler (sanayi bölgesi).

Çubuk: Ağılcık, Akkuzulu, Aşağı Çavundur, Atatürk, Barbaros, Cumhuriyet, Dağkalafat, Dalyasan, Dumlupınar, Fatih, Güldarpı, Kapaklı, Karağaç, Kargın, Kızılöz, Muhsin Yazıcıoğlu, Mutlu, Ömercik, Susuz, Sünlü, Tahtayazı, Taşpınar, Yavuz Selim, Yazır, Yenice, Yıldırım Beyazıt, Eskiçöte, Akbayır, Küçükali."

