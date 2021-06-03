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Ankara'da yeni taşındığı evde infaz edildi! Tuğçe'nin katili kim çıktı: Cesedi leğenle yıkamış

Ankara'da yeni taşındığı evde infaz edildi! Tuğçe'nin katili kim çıktı: Cesedi leğenle yıkamış

ANKARA'da yeni taşındığı evinde cansız bedeni bulunan Tuğçe Mutlu'nun (27) öldürülmesinde sır perdesi aralandı. Katil zanlısı, cinayeti gerekçesiyle birlikte itiraf etti.

Ankara'da yeni taşındığı evde infaz edildi! Tuğçe'nin katili kim çıktı: Cesedi leğenle yıkamış

Altındağ ilçesine bağlı Hacettepe Mahallesi Ulucanlar Caddesi'ndeki Murat Apartmanı'nın sakinleri, 30 Mayıs Pazar günü, 3 ay önce kiracı olarak taşınan Tuğçe Mutlu'nun evinden ağır koku gelmesi üzerine polise haber verdi. 

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Ankara'da yeni taşındığı evde infaz edildi! Tuğçe'nin katili kim çıktı: Cesedi leğenle yıkamış

Tek kurşunla infaz! Çilingire açtırarak, eve giren ekipler, Mutlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Mutlu'nun tabanca ile tek el ateş edilerek, başından vurulduğu belirlendi. Evdeki incelemede bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi. Yakın zamanda boşanan Mutlu'nun 'sahtecilik' ve 'uyuşturucu'dan 12 suç kaydının olduğu öğrenildi.

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Ankara'da yeni taşındığı evde infaz edildi! Tuğçe'nin katili kim çıktı: Cesedi leğenle yıkamış

Özel ekip, kameraları didik didik inceledi
Soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ev arkadaşı Songül S.’nin ortadan kaybolması ve olayda kullanılan silahın bulunmaması üzerine, Tuğçe'nin cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde yoğunlaştı. Bu kapsamda kurulan özel ekip, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

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Ankara'da yeni taşındığı evde infaz edildi! Tuğçe'nin katili kim çıktı: Cesedi leğenle yıkamış

Eve son giren kişi o!
Bina girişindeki kameranın 1 haftalık görüntülerini izleyen ekipler, Tuğçe'nin evine son giren kişinin, Oğuzhan Karakaya olduğunu saptadı. Görüntülerde, Karakaya'nın, cinayetin ardından son kez elinde poşetle eve girdiği ve yaklaşık 1 saat sonra dolu poşetle evden ayrıldığı görüldü.

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