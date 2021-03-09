Ankara'da yeni Covid-19 tedbirleri! Bu noktalara HES Kodu zorunluluğu

ANKARA Valiliği, Covid-19 tedbirleri kapsamında bazı noktalarda HES Kodu zorunluluğu getirildiğini duyurdu. Toplu taşıma araçları dahil birçok yerde vatandaşların HES kodu sorgulaması yapılacak. İşte HES kodu şartı getirilen yerler:

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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre; Ankara Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vasip Şahin başkanlığında toplandı. Toplantıda alınan kararlar kapsamında, yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda, HES kodu sorgulanması zorunluluğu getirildi. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen tedbirlere uymak kaydıyla ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edilebilmesi kararlaştırıldı.

Terminal ve gar binalarındaki yeme-içme yerlerine çalışma saati istisnası

İl genelinde, terminal ve gar binalarında bulunan lokanta, restoran, kafeterya, pastane yeme-içme yerlerinin, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi’nde yer alan tedbirlere uymak kaydıyla açılış ve kapanış saatleriyle ilgili kısıtlamalardan bağımsız iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet gösterebilmelerine karar verildi.

HES Kodu sorgulaması getirilen yeni yerler

Girişlerde HES kodu kontrolü zorunluluğu getirilen şehirlerarası toplu taşıma araçları, halı saha, kamu kurum ve kuruluşları, konaklama tesisleri, yeme-içme yerleri ve AVM’lerde HES kodu kontrollerine devam edilecek.

Ayrıca, il genelinde tüm berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezi, dernek lokali, nikah salonu, düğün salonu, hamam, sauna, kaplıca, kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu, lunapark, tematik parklar, tiyatro gibi kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezleri girişlerinde de HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 09.03.2021 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. 27. ve 72. maddelerine göre, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır. Koronavirüs salgınıyla (Covid-19) mücadele kapsamında toplum sağlığını korumak, salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek amacıyla pek çok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 1 Mart 2021 tarihli toplantısında alınan kararlarla kontrollü normalleşme dönemi olarak adlandırılan, illerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrıldığı ve il bazlı tedbirlerin de bu risk gruplarına göre belirlendiği yeni bir sürece girilmiştir.

Bu çerçevede;

A-) Salgınla mücadele sürecinde alınan tüm tedbirlerde göz önünde tutulan üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin aksamaması ilkesi açısından önem arz eden ulaşım faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması ve seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla, İçişleri Bakanlığı'nın 08.03.2021 tarihli ve 4113 sayılı genelgesi doğrultusunda;

1. Yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D 4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda, başta Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulanması zorunluluğu olmak üzere Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirlere uymak kaydıyla ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edilebilmesine,

2. İlimiz genelinde, terminal ve gar binalarında bulunan yeme-içme yerlerinin (lokanta, restoran, kafeterya, pastane vb.), Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde yer alan tedbirlere uymak kaydıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun; 01.12.2020 tarihli ve 20201285 sayılı kararı ve 03.03.2021 tarihli ve 2021-12 sayılı kararı ile getirilen açılış ve kapanış saatlerine bağlı olmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet göstermelerine,

B-) Bilindiği üzere; Covid-19 tanısı konulmuş ya da temaslı durumdaki kişilerin toplumdan izole edilmesi koronavirüs salgınıyla mücadelede üzerinde durulması gereken önemli hususlardan biridir. Bu doğrultuda koronavirüs bulaşma riskinin azaltılması ve hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmalarının temin edilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığınca "Hayat Eve Sığar (HES)" uygulaması geliştirilmiştir.