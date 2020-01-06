Ankara'da yarın okulları tatil olacak mı? Kent felç Ankara Valiliği 7 Ocak kararı

Ankara'da yarın okullar tatil olur mu? : Ankara'daki kar yağışı bu şekilde devam ettiği taktirde 7 Ocak salı günü Ankara Valiliği okulların tatil olmasına karar verebilir. Saatlik hava durumu tahminine bakılacak olursa yoğun kar yağışı saat 21.00'a kadar devam edecek. 21.00'den itibaren ise yağmurla karışık kar yağışı görülecek. Ankara Valiliği yarın okulların tatil olup olmayacağına ilerleyen saatlerdeki duruma bakarak karar verecek.