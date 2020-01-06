Ankara'da yarın okulları tatil olacak mı? Kent felç Ankara Valiliği 7 Ocak kararı
ANKARA kar yağışı ile felç olurken gözler Ankara Valiliği'nin okullarla ilgili vereceği karara döndü. Ankara'da yarın yani 7 Ocak 2020 salı günü okulların tatil olma ihtimali belirdi.
Başkent Ankara yoğun kar yağışı ile felç olmuş durumda. Meteorolojinin duyurduğu kar yağışı beklenenden çok daha yoğun oldu. Rüzgarın da etkili olduğu Ankara'da yollar buza çekti. Kent içindeki ulaşım güçlükle yapılırken, rüzgarın da etkisiyle görüş mesafesi düşünce trafik durdu. Ankara'da gözler kar tatili için valiliğe döndü.
Ankara'da yarın okullar tatil olur mu? : Ankara'daki kar yağışı bu şekilde devam ettiği taktirde 7 Ocak salı günü Ankara Valiliği okulların tatil olmasına karar verebilir. Saatlik hava durumu tahminine bakılacak olursa yoğun kar yağışı saat 21.00'a kadar devam edecek. 21.00'den itibaren ise yağmurla karışık kar yağışı görülecek. Ankara Valiliği yarın okulların tatil olup olmayacağına ilerleyen saatlerdeki duruma bakarak karar verecek.
Ankara buz pistine döndü: Başkent Ankara kar yağışı ile birlikte gelen buzlanmaya hazırlıksız yakalandı. Şiddetli rüzgar ile birlikte etkili olan kar yağışı şehir içinde yolları buz pistine çevirdi. Kayganlaşan yollarda sürücüler zor anlar yaşarken, şehir girişlerinde ağır tonajlı araçlar kuyruklar oluşturdu.
Çankaya, Yenimahalle, Keçiören ve Etimesgut gibi metropol ilçelerde kaygan yollar nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçe belediyeleri, yoğun kar yağışıyla mücadele çalışmaları başlattı.