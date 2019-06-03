Ankara'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Ankara'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok

ANKARA Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 18 kişiyi gözaltına alırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok - Sayfa 1

ANKARA'da polisin son 1 haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında, 30 kilo skunk, 1,5 kilo kokain, 21 bin uyuşturucu hap ve 225 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuların bir bölümü araç motoru ve meyve suyu kutularında bulunurken, gözaltına alınan 18 kişiden 15'i tutuklandı.

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Ankara'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok - Sayfa 2

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücüdele Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla Ramazan Bayramı öncesi tedbirlerini artırdı.

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Ankara'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok - Sayfa 3

Polis ekiplerinin istihbari çalışması sonucu çeşitli illerden Ankara'ya uyuşturucu madde getirildiği tespit edilen araçlarda narkotik köpekleriyle arama yapıldı. 6 araçta yapılan aramada, 30 kilo skunk, 1,5 kilo kokain, 21 bin uyuşturucu hap ve 225 gram bonzai ele geçirildi.

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Ankara'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok - Sayfa 4

Bazı araçlarda yapılan aramalarda, meyve suyu kutusu içine gizlenmiş bonzai ve araçların motor bölümüne gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirildi.

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