Ankara'da üretiliyor 97 ülke sipariş için sıraya girdi! 60 yıl ömrü bulunuyor
ANKARA'da ek parça üretimi yapan TEGA Mühendislik firmasına 97 ülkeden sipariş yağıyor.
Ankara'da doğal gaz ve su borularını birleştiren ek parçaların üretimini yapan TEGA Mühendislik, geçen yıl 97 ülkeye ihracat yaptı. TEGA Mühendislik Fabrika Müdürü Levent Yılmaz, firmanın faaliyetleri ve ihracatına ilişkin bilgiler verdi.
Yılmaz, doğal gaz ve su borularını birleştiren polietilen ek parçalar üreten firmanın 30 yıldır faaliyet gösterdiğini ve sektörün öncülerinden olduğunu söyledi.
Ankara'da 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 2 fabrikalarının bulunduğunu belirten Yılmaz, "Burada üretim yaparak, geçen yıl 97 ülkeye ihracat gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.
İhracat yapılan ülkelere değinen Yılmaz "En büyük müşterilerimiz ABD, Kanada, Avrupa, Orta Asya şeklinde sıralanıyor. Hindistan'a ve Suudi Arabistan'a da önemli miktarda ihracatımız var." diye konuştu.