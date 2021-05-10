BIST 1.458
DOLAR 8,26
EURO 10,05
ALTIN 489,27

Ankara'da üretiliyor 97 ülke sipariş için sıraya girdi! 60 yıl ömrü bulunuyor

Anadolu Ajansı
Ankara'da üretiliyor 97 ülke sipariş için sıraya girdi! 60 yıl ömrü bulunuyor

ANKARA'da ek parça üretimi yapan TEGA Mühendislik firmasına 97 ülkeden sipariş yağıyor.

Ankara'da üretiliyor 97 ülke sipariş için sıraya girdi! 60 yıl ömrü bulunuyor

Ankara'da doğal gaz ve su borularını birleştiren ek parçaların üretimini yapan TEGA Mühendislik, geçen yıl 97 ülkeye ihracat yaptı. TEGA Mühendislik Fabrika Müdürü Levent Yılmaz, firmanın faaliyetleri ve ihracatına ilişkin bilgiler verdi.

147
Ankara'da üretiliyor 97 ülke sipariş için sıraya girdi! 60 yıl ömrü bulunuyor

Yılmaz, doğal gaz ve su borularını birleştiren polietilen ek parçalar üreten firmanın 30 yıldır faaliyet gösterdiğini ve sektörün öncülerinden olduğunu söyledi.

247
Ankara'da üretiliyor 97 ülke sipariş için sıraya girdi! 60 yıl ömrü bulunuyor

Ankara'da 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 2 fabrikalarının bulunduğunu belirten Yılmaz, "Burada üretim yaparak, geçen yıl 97 ülkeye ihracat gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

347
Ankara'da üretiliyor 97 ülke sipariş için sıraya girdi! 60 yıl ömrü bulunuyor

İhracat yapılan ülkelere değinen Yılmaz "En büyük müşterilerimiz ABD, Kanada, Avrupa, Orta Asya şeklinde sıralanıyor. Hindistan'a ve Suudi Arabistan'a da önemli miktarda ihracatımız var." diye konuştu.

447