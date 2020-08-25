Ankara'da tüfekli eşinden kurtarılan kadın: Sonumun geldiğini düşündüm
ANKARA'da elinde tüfek bulunan kocasından vatandaşların araya girmesi ile kurtulan S.Ç. (20), yaşadığı korkunç dakikaları anlattı. S.Ç., "Aklıma kadın cinayetleri geldi. Benim sonumun da öyle olacağımı düşündüm" dedi.
Diyarbakır'da yaşayan S.Ç., 2 yıllık eşi Ozan Ç.'den (28) şiddet gördüğü gerekçesiyle evi terk edip, Ankara'daki babasının evine dönerek, boşanma davası açtı.
Ozan Ç., önceki gün akşam saatlerinde görüşme talebini geri çeviren eşi S.Ç.'nin, Keçiören ilçesinde sokakta karşısına çıktı.
Elinde kılıfından çıkarmadığı tüfek bulunan Ozan Ç., tartıştığı eşini saçından tutup, sürükleyerek, tüfekle vurmakla tehdit etti. Durumu fark eden cadde üzerindeki oto yıkama dükkanı sahibi Mesut Ünsal, araya girip, Ozan Ç.'ye müdahale etti.
Ünsal, kadını kurtarıp, içeri gönderirken, tüfekle peşinden girmek isteyen kocasına ise engel oldu. Ünsal ve yanındaki çalışanlar, içeri girmek isteyen Ozan Ç.'yi bölgeden uzaklaştırdı. Polis, kaçan Ozan Ç.'yi arama çalışmalarını sürdürüyor.