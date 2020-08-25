Ankara'da tüfekli eşinden kurtarılan kadın: Sonumun geldiğini düşündüm

Elinde kılıfından çıkarmadığı tüfek bulunan Ozan Ç., tartıştığı eşini saçından tutup, sürükleyerek, tüfekle vurmakla tehdit etti. Durumu fark eden cadde üzerindeki oto yıkama dükkanı sahibi Mesut Ünsal, araya girip, Ozan Ç.'ye müdahale etti.