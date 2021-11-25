Ankara'da toplu ulaşıma zam kararı alındı: Kaçınılmaz oldu

ANKARA'da raylı sistem ve otobüs toplu taşımacılığından sorumlu EGO Genel Müdürlüğü, kur artışlarının etkisiyle zam yapılacağını açıkladı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü, kentteki toplu ulaşıma zam yapılacağını duyurdu. Son dönemde yaşanan kur artışlarının EGO Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı bütçesine maliyetinin 290 milyon liranın üzerinde olduğu belirtildi. Toplu taşımaya 2 yıldır zam yapılmadığı vurgulanırken, toplu ulaşımın sürdürülebilirliği açısından zammın kaçınılmaz hale getirildiği vurgulandı.



EGO açıklamasında "Bunun yanı sıra mazot, doğalgaz, elektrik, yedek parça, personel giderleri gibi maliyet unsurlarında 2019-2021 döneminde yüzde 77,60 oranında artış yaşanmıştır. Aynı artış oranı 2017-2021 dönemi için yüzde 188,60 olarak gerçekleşmiştir. En son bilet zammı 02.09.2019 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu zam oranı belirlenirken bir önceki zammın yapıldığı 2017 yılından itibaren gerçekleşen maliyet artışlarının çok altında bir oran olan yüzde 30 belirlenmiş, indirimli ve öğrenci bilet ücretlerine ise zam yapılmamıştır." denildi.







İki yıldır bilet ücretlerine herhangi bir zam yapılmadı

Zammın kaçınılmaz hale geldiği belirtilen açıklamada Bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen, iki yıldır bilet ücretlerine herhangi bir zam yapılmamış ve maliyet artışları tüm Ankara halkına paylaştırılmıştır. Ancak gerek kamu gerekse özel toplu ulaşımın sürdürülebilirliği açısından gelinen noktada zam kaçınılmaz hale gelmiştir." ifadelerini kullanıldı.