Ankara'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalarda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ ve TKP/ML silahlı terör örgütlerine yönelik soruşturmalarda 13 zanlı hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmalarda, dijital materyallerin incelenmesi sonucu terör örgütü DEAŞ'ın içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyette bulundukları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TKP/ML silahlı terör örgütü tarafından verilen talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılarak terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde eylemlere katıldıkları, aralarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda kimyasal silah kullandığını iddia eden pankartın kaldırılarak yerine asılan Türk bayrağının ipini keserek attığı tespit edilen 3 şüphelinin de gözaltına alınmalarına kararı verilmiştir. "

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

