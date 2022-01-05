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Ankara'da sürpriz zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüşüyor

Ankara'da sürpriz zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sürpriz görüşme. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantı sonrası Devlet Bahçeli'nin konutuna gitti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 14.05'te görüşmeye başladı.

Görüşme Bahçeli'nin konutunda yapılıyor. Bahçeli, Erdoğan'ı evinin önünde karşılarken iki lider birlikte basın mensuplarına poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah saatlerinde AK Partili 48 milletvekiliyle bir araya gelmişti. 

Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşıladı ve ikili birlikte basın mensuplarına selam verdi. 

Bahçeli’nin evinde gerçekleşen görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

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