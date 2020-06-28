Ankara'da sosyal mesafeye pandalı önlem
ANKARA'da bir restoran işletmecisi, sosyal mesafeye hem dikkat çekmek için hem de müşteriler tarafından o kurala uyulması için masalara oyuncak panda koydu.
Koronavirüse virüse karşı en etkili önlemler arasında hiç şüphesiz sosyal mesafe ve maske yer alıyor. Ankara'da bulunan bu restoran, müşterilerin sosyal mesafeye uyması için oturulmaması gereken masalara peluş panda koydu. Objektiflere yansıyan o görüntülerin birazcıkta olsa tebessüm ettirdiğini söyleyebiliriz. İşte o görüntüler.
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Ankara'da uzak doğu temalı bir restoranda, müşterilerin sosyal mesafe kuralına uyması için oturulmaması gereken masalara peluş panda konuldu.
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Sosyal mesafeyi eğlenceli hale getirmek isteyen restoran işletmesi, diğer şubelerinde de aynı uygulamayı hayata geçirdi.
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Peluş pandaların bulunduğu masalarda "Sağlığınız için burayı boş bırakmanızı rica ederiz." yazılı kartların da bulunduğu görüldü.
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