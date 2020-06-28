Ankara'da sosyal mesafeye pandalı önlem

Koronavirüse virüse karşı en etkili önlemler arasında hiç şüphesiz sosyal mesafe ve maske yer alıyor. Ankara'da bulunan bu restoran, müşterilerin sosyal mesafeye uyması için oturulmaması gereken masalara peluş panda koydu. Objektiflere yansıyan o görüntülerin birazcıkta olsa tebessüm ettirdiğini söyleyebiliriz. İşte o görüntüler.