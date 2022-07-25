Ankara'da 'şeriat' isteyen imamdan skandal çıkış! Sokaklar kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor

Sosyal medyada Ankara Melike Hatun Cami İmamı Halil Konakçı'nın kadınlara yönelik söylediği sözler tepki çekti.

Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı, sosyal medyadan paylaştığı videoda 'Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık" dedi.

Konakçı, sözlerinin devamında da erkeklere eşlerinin örtünmeleri tavsiyesinde bulunurken de, kadınların giyimlerine yönelik olarak erkeklere şöyle seslendi: 'Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. 100 yıl önce dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz. Neden? Bu kadınların başında yok mu adamları abileri babaları kocaları? Geçtim helali haramı hadi buna inanmıyorsun. Tamam ateistsin, imanın zayıf... Ya hiç mi kıskanmıyorsun lan? Kızın, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanın sızlamıyor? Benim aklım bu işi almıyor. Allah sonumuzu hayretsin.'

Hilafet istemişti

Konakçı, Sezen Aksu'nun 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkısında geçen 'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e' sözleri üzerinden Aksu'ya yönelik konuşmasında da 98 yıl önce TBMM kararıyla kaldırılan hilafete işaret ederek 'Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslam adına istiyoruz' demişti.