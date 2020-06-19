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Ankara'da sağanak yağmur altında koronavirüs tedbirli cuma namazı

İhlas Haber Ajansı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 16 Mart'ta toplu ibadete kapatılan camilerin yeniden açılmasıyla dördüncü cuma namazı, başkent Ankara'da sağanak yağmur altında kılındı.

Dünya genelinde etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Türkiye'de de salgın yayılımının önüne geçmek için çeşitli tedbirler alınmıştı.

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16 Mart tarihinde toplu ibadete kapatılan camilerin yeniden açılmasının ardından bu hafta dördüncü kez cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar camileri doldurdu.

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Ankara Hacı Bayram-ı Veli Cami'nde ise namaz esnasında aniden bastıran sağanak yağmura cemaat aldırış etmeden cuma namazını kıldı.

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Ateş ölçüldü, tek kullanımlık seccade ve maske dağıtıldı

Cuma namazını eda etmek için Hacı Bayram-ı Veli Cami'ne gelenlerin girişlerde ateşi ölçülürken; vatandaşlara kapıda maske ve tek kullanımlık seccade dağıtıldı.

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