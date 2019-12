'Ankara'da rant' tartışmasına Ahmet Hakan da katıldı! Öyle ifadeler kullandı ki...

Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde devam eden 'rant' tartışmasındaki taraflara ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Ahmet Hakan, '25 milyon rüşvet istendi' tartışmasına ilişkin kaleme aldığı yeni yazısında tartışmanın taraflarının neler düşünüp yaptıklarıyla ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Eski CHP milletvekili Sinan Aygün için "Sinan Aygün boş adam değildir, mottosu 'Ya herro ya merro' derken Mansur Yavaş için "Mottosu: Sonuna kadar mücadele", Melih Gökçek için "Çarşının karışmasından son derece memnun" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu için de "Aygün'le karşı karşıya gelebilir" diyen Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Mansur Yavaş: Sonuna kadar mücadele..."

'Rant baronlarına savaş açtım, başıma bunlar geldi' algısını oturtmaya çalışıyor. Suçlamalara cevap verdiği gibi karşı suçlamalarda bulunmayı da ihmal etmiyor. Sinan Aygün’e yönelik suç duyurusunda bulundu. Televizyon ekranında değil de mahkemede hesaplaşma kararlılığında. Mottosu: Sonuna kadar mücadele...

"Sinan Aygün: Ye herro ya merro"

Boş adam değildir. Çevresi geniştir. CHP çevrelerinde dostu, arkadaşı çoktur. İyi tartışmacıdır. İyi polemik yapar. En büyük dayanağı CHP’li oluşu... Vurup geri çekilmeyecek gibi duruyor. Sonuna kadar gidecek gibi. Dünkü basın toplantısı bekleneni pek veremedi ama yılmayacak gibi görünüyor. Mottosu: Ye herro ya merro.

"Kılıçdaroğlu: Bu sefer krizi doğru yönetelim bari"

Sinan Aygün’ü 'Sen benim belediye başkanıma nasıl rüşvetçi dersin?' diyerek elinin tersiyle itmedi. Sinan Aygün’ü çok üzmemeye özen göstererek son tahlilde Mansur Yavaş’tan yana tavır aldı... Olaylar geliştikçe Sinan Aygün’e karşı tavrı da sertleşebilir ve Aygün’le karşı karşıya gelebilir. Mottosu: Bu sefer krizi doğru yönetelim bari.

"Bülent Kuşoğlu: Allah Allah! Bu ne iştir yahu!"

Herkes 'Neden her CHP içi tartışmada Bülent Kuşoğlu’nun adı geçiyor ki?' diye merak ederken... Bülent Kuşoğlu da “Her CHP içi tartışmada neden benim ismimi öne atıyorlar ki?” diye merak ediyor. Bakalım bu son tartışmanın ardından hem kamuoyunun hem de Kuşoğlu’nun merakı giderilecek mi? Mottosu: Allah Allah! Bu ne iştir yahu!

"Melih Gökçek: Oh be!"

Çarşının karışmış olmasından son derece memnun... Sinan Aygün ezsin geçsin istiyor, Mansur Yavaş ezilsin istiyor. Twitter hesabını resmen cephe gibi kullanıyor. Elinde var olan olmayan tüm mermileri acımasızca harcıyor. Bu kapışmadan ziyadesiyle memnun. 'Oh be! Dünya varmış' dediğinden yüzde yüz eminim. Mottosu: Oh be!

