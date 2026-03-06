BIST 12.858
Ankara'da polisi alarma geçiren istihbarat! 2 şüpheli operasyonla yakalandı

Ankara polisi şehre yüklü miktarda uyuşturucu hap sokulacağı istihbaratı sonrası düğmeye bastı. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı, 810 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şehre yüklü miktarda uyuşturucu hap sokularak sokak satıcılarına dağıtılacağı istihbaratı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucunun teminini ve dağıtımını yapacağı belirlenen Y.S'yi takibe aldı.

Yaklaşık bir ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde düzenledikleri operasyonda 810 bin uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 186 bin 400 lira, 300 avro ve 100 dolar ele geçirdi.

Şüpheli Y.S. ile uyuşturucunun dağıtımını üstlendiği iddia edilen K.B. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adli makamlarca cezaevine gönderildi. Operasyonla bugüne kadar Ankara'da en yüksek sayıdaki uyuşturucu hapın ele geçirildiği öğrenildi.

