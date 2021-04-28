Keçiören ve Eğitim Araştırrma Hastanesinde anestezi teknikeri olan Sevginur ile polis eşi Müslüm Aktaş'ın evinde, geçen yıl 13 Eylül'de silah sesi duyan komşuları, polise haber verdi. Ekipler, Sevginur Aktaş'ı silahla başından vurularak yaralanmış halde buldu. Ağır yaralı Sevginur Aktaş, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Eşinin intihar ettiğini öne süren Müslüm Aktaş ise gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.