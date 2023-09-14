Ankara'da polis ekipleri yerli otomobil Togg'la devriye görevine başladı

Öte yandan Türkiye otomobil pazarında elektrikli otomobil satışlarının payı bu yılın 8 ayında yüzde 4'e yaklaşırken, Togg T10X modeli ile satışa başladığı 4 ay içerisinde tüm elektrikli araç pazarında en çok satan marka ve model kategorisinde lider oldu.