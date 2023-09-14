Ankara'da polis ekipleri yerli otomobil Togg'la devriye görevine başladı
Başkentte polis tarafından devriye görevi için kullanılan araçlara yerli otomobil Togg da eklendi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği (Yunuslar) ekipleri, Kızılay'da devriye ve denetim görevleri için Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u kullanmaya başladı. "06 A 00006" plakalı siyah renkteki yerli aracın üzerinde yunus polisi amblemi yer alıyor.
Öte yandan Türkiye otomobil pazarında elektrikli otomobil satışlarının payı bu yılın 8 ayında yüzde 4'e yaklaşırken, Togg T10X modeli ile satışa başladığı 4 ay içerisinde tüm elektrikli araç pazarında en çok satan marka ve model kategorisinde lider oldu.
Haziran ve temmuz aylarında daha fazla teslimat yapılırken, ağustosta 1965 adet T10X modeli kullanıcılarla buluşturularak yeni bir rekora daha imza atıldı. Böylece teslimata başladıkları mayıs-temmuz dönemi 3 aylık toplam teslimat adedi, ağustosta bir ayda geçildi.
Geçen günlerde daha çok üretim için vardiya sayısını artıran ve toplamda 3 bin 400 teslimata ulaşan Togg, çalışmaların hızlanmasıyla eylülde yeni rekor hedefliyor.