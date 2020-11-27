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Ankara'da PKK propagandası yapan 10 kişiye gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte hesaplar kullanarak sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

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Ankara TEM ekiplerince, sahte hesaplar kullanarak sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK/PYD silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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