Ankara'da önemli zirve Erdoğan Putin Ruhani bir araya geliyor

ANKARA 'da bugün önemli bir zirve yapılıyor. Erdoğan, Putin ve Ruhani bir araya geliyor. Suriye meselesinin görüşüleceği zirve öncesi Erdoğan ve Ruhani baş başa görüşüyor.

Astana formatında "Beşinci Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geliyor. Bu yıl içerisinde Suriye için ikinci defa bir araya gelecek olan üç liderin gündeminde yine İdlib öne çıkıyor.

Erdoğan ilk olarak Hasan Ruhani ile bir araya geldi. Saat 12.00 sıralarında başlayan baş başa görüşmenin ardından Erdoğan, saat 13.30'da Putin ile bir araya gelecek. Dünyanın gözü bu zirveden çıkacak kararlarda olacak. İşte dünyanın da takip ettiği kritik zirveden gelişmeler:

11: 46 Erdoğan-Ruhani görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi öncesi baş başa görüşmesi başladı.

11: 40 İran Cumhurbaşkanı Ruhani Çankaya'da

Suriye konusunda yapılacak üçlü görüşmeler için İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Çankaya Köşkü'ne geldi. Ruhani'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı. İlerleyen saatlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çankaya Köşkü'ne gelerek zirveye katılacak.

Hangi konular görüşülecek?

Ankara'da görüşecek Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin gündeminde, şubatta gerçekleştirdikleri üçlü görüşmede olduğu gibi yine İdlib yer alacak. Zira İdlib, Suriye'de militanların elinde kalmış olan son bölge. Burasının kontrolünü elinde tutan Heyet Tahrir el Şam, her üç ülke tarafından da terör örgütü kabul ediliyor. O nedenle İdlib için alınan ateşkes kararları bu militanlar için geçerli değil, ancak bölgede yaşayan çok sayıda sivil İdlib'deki durumu karmaşıklaştırıyor.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum ne olacak?

Bunun yanında, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum da liderlerin gündeminde olacak. Türkiye Fırat'ın doğusunda yer alan bu alanda güvenli bölge oluşturmak için Batılı ülkelere çağrı yapıyor. Rusya ise başından beri herhangi bir güvenli bölge oluşturulması halinde burasının kontrolünün Ankara'nın istediği gibi Türk güçlerde değil, Suriye ordusunda olması gerektiğini söylüyor.

Suriye'nin yeni anayasası tartışılacak

Ankara'daki üçlü zirvenin bir diğer günden maddesiyse, Suriye'nin yeni anayasasını hazırlayacak komitenin oluşturulmasına ve çalışmalarına başlamasına yönelik yapılmış olan hazırlıklar. Komitede yer alacak hükümet temsilcileri ile muhalifleri içeren liste onaylandı. Ancak komitenin bağımsız kanadında yer alacak birkaç isim konusunda hala mutabık kalınmış değil. Ankara'daki görüşmenin bu konuda da ilerleme sağlanmasına vesile olması bekleniyor.