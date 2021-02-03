Ankara'da mutasyonlu koronavirüs paniği! 11 kişi pozitif çıktı 20 daireli bina karantinaya alındı

'Mutasyonlu virüsten yayıldı'

Apartman sakinlerinden Nursel Eroğlu ise virüsün yayılmasında toplantı değil, mutasyonlu virüsün etkili olduğunu iddia etti. Eroğlu, "Asla apartman toplantısından değil. Mutasyonlu bir komşumuz var. Ondan hızla yayılması engellensin diye apartman karantinaya alındı." dedi.