Ankara'da Milli Muharip Uçak KAAN Programı toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan sosyal medya paylaşımına göre, Başkan Haluk Görgün, Milli Muharip Uçak KAAN Programı kapsamında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantıda, program kapsamında yürütülen faaliyetlerin mevcut durumu ile önümüzdeki döneme ilişkin başlıklar ele alındı.

Başkanlık, KAAN’ın geliştirme sürecini, teknik gereksinimleri ve program hedeflerini bütüncül bir yaklaşımla takip ediyor.