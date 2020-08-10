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Ankara'da mezarlıkta sır dolu olay! Kabirleri gören şoke oldu!

ANKARA'nın Sincan ilçesinde bulunan mezarlıkta yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar bazı mezarların kazılmış olduğunu görünce büyük şok yaşadı.

Sincan Atatürk Mahallesi Kara Şükrü Mezarlığı'na ziyarete giden vatandaşlar, bazı mezarların kazılmış olduğunu gördü.

Vatandaşlar mezarların baş kısımlarından kazıldığını, bazılarının tekrar doldurulduğunu fark ettiklerini söyledi.

Mezarlıklarda güvenlik önlemi olmadığını söyleyen vatandaşlar olayın aydınlatılmasını istedi.

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