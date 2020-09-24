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Ankara'da lokantaları pavyona çevirip kural tanımıyorlar

Başkent Ankara’da ruhsatlarını kafe, restoran, lokanta şeklinde değiştirerek yasak olmasına rağmen eski faaliyetlerine devam eden pavyonlar korona virüsle mücadelede kural tanımıyor. Ayrıca pavyonda alkolünde etkisiyle terlikli kişiler direk dansı yapıyor.

İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanlığı’nın, Covid 19 salgını süresince kapalı olması gereken gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulüplerinin ruhsatlarını kafe, restoran, lokanta vb. olarak değiştirerek eski faaliyetlerine devam etmesi üzerine harekete geçmişti.

Bakanlık 81 İl Valiliğine “Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri” konulu genelge göndermişti. Genelgeye göre, 15 Mart 2020 tarihinden önce ruhsatı gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olan, bu tarihten sonra ruhsatını kafe, restoran, lokanta şeklinde değiştirenlere yönelik denetimler yoğunlaştırılmıştı.

Ancak Ankara’da bu kuralı tanımayan işletmeler gece eğlencesine devam ediyor. Alkolün, fuhşun ve her türlü kötülüğün aktığı bu yerlerde korona virüse karşı önlemler de alınmıyor. Ayrıca topluma ve genel ahlakla örtüşmeyen davranışlar da sergileniyor.

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