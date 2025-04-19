Ankara'da lise müdür yardımcısının okulda tüfekle poz verdiği görüntüler gündem oldu

Ankara Atatürk Lisesi Müdür Yardımcısı Hüseyin Çinkaya'nın, okulda tüfekle poz verdiği görüntüler büyük tepki çekti. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, müdür yardımcısı hakkında inceleme başlattı.Abone ol
17 Nisan 2025’te bir kullanıcının sosyal medyada paylaştığı görsel, kamuoyunun gündemine oturdu.
Ankara Çankaya’daki Atatürk Lisesi Müdür Yardımcısı Hüseyin Çinkaya’nın, elinde tüfekle okuldaki bir sınıfta verdiği pozlar, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.