Ankara'da köpeği ölünce mesleğini bırakan avukat resimle hayata bağlandı
ANKARA'da Avukat Bilun Karaduman (32) üniversite yıllarında sahiplenip, 12 yıl birlikte yaşadığı 'Snow' adlı köpeği ölünce, hayata küstü ve mesleğini bıraktı. Resim yaparak kendisini iyileştiren Karaduman, köpeğinin anısını yaşatmak için kendi ismi ve onun isminin baş harflerini taşıyan 'B.S. Sanat Stüdyosu'nu kurdu.
Başkentte yaşayan Bilun Karaduman, 2011'de İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanınca 'Pekinez' cinsi köpeği sahiplendi. Karaduman, 'Snow' adını verdiği köpeği ile birlikte mezuniyetinin ardından Ankara'ya döndü. Uzun yıllar avukatlık yapan Karaduman, 12 yıl boyunca gözü gibi baktığı 'Snow'u hastalanması sonucu kaybetti.
Çok sevdiği köpeğinin ölümüyle birlikte Karaduman, hayata küsüp, mesleğini bıraktı. Bir süre evine kapanan Karaduman, resim yapmaya başladı. Resim yaparken renklerle acısını unutmaya çalışan Karaduman, günden güne hayata bağlandı.
Karaduman, daha sonra Snow'un anısını yaşatmak için kendi ismi ile köpeğinin isminin baş harflerini taşıyan 'B.S. Sanat Stüdyosu'nu kurdu. Burada çalışmalarını sürdüren Karaduman, hikayesini herkese ulaştırmayı hedefliyor.
Karaduman üniversiteyi kazanınca 'Snow'u sahiplendiğini, 12 yıl boyunca hayat arkadaşlığı yaptıklarını söyledi.