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Ankara'da köpeği ölünce mesleğini bırakan avukat resimle hayata bağlandı

Ankara'da köpeği ölünce mesleğini bırakan avukat resimle hayata bağlandı

ANKARA'da Avukat Bilun Karaduman (32) üniversite yıllarında sahiplenip, 12 yıl birlikte yaşadığı 'Snow' adlı köpeği ölünce, hayata küstü ve mesleğini bıraktı. Resim yaparak kendisini iyileştiren Karaduman, köpeğinin anısını yaşatmak için kendi ismi ve onun isminin baş harflerini taşıyan 'B.S. Sanat Stüdyosu'nu kurdu.

Ankara'da köpeği ölünce mesleğini bırakan avukat resimle hayata bağlandı

Başkentte yaşayan Bilun Karaduman, 2011'de İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanınca 'Pekinez' cinsi köpeği sahiplendi. Karaduman, 'Snow' adını verdiği köpeği ile birlikte mezuniyetinin ardından Ankara'ya döndü. Uzun yıllar avukatlık yapan Karaduman, 12 yıl boyunca gözü gibi baktığı 'Snow'u hastalanması sonucu kaybetti. 

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Ankara'da köpeği ölünce mesleğini bırakan avukat resimle hayata bağlandı

Çok sevdiği köpeğinin ölümüyle birlikte Karaduman, hayata küsüp, mesleğini bıraktı. Bir süre evine kapanan Karaduman, resim yapmaya başladı. Resim yaparken renklerle acısını unutmaya çalışan Karaduman, günden güne hayata bağlandı.

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Ankara'da köpeği ölünce mesleğini bırakan avukat resimle hayata bağlandı

Karaduman, daha sonra Snow'un anısını yaşatmak için kendi ismi ile köpeğinin isminin baş harflerini taşıyan 'B.S. Sanat Stüdyosu'nu kurdu. Burada çalışmalarını sürdüren Karaduman, hikayesini herkese ulaştırmayı hedefliyor.

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Ankara'da köpeği ölünce mesleğini bırakan avukat resimle hayata bağlandı

Karaduman üniversiteyi kazanınca 'Snow'u sahiplendiğini, 12 yıl boyunca hayat arkadaşlığı yaptıklarını söyledi. 

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