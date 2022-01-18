Ankara'da köpeği ölünce mesleğini bırakan avukat resimle hayata bağlandı

Karaduman, daha sonra Snow'un anısını yaşatmak için kendi ismi ile köpeğinin isminin baş harflerini taşıyan 'B.S. Sanat Stüdyosu'nu kurdu. Burada çalışmalarını sürdüren Karaduman, hikayesini herkese ulaştırmayı hedefliyor.