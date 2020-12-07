Ankara'da kocasından şiddet gören Rus güzellik uzmanı evinde ölü bulundu
ANKARA’da, 19 Ekim 2019 tarihinde evlendiği sebze meyve toptancısı Salih G. tarafından şiddet gördüğü iddiası ile gündeme gelen güzellik uzmanı Vera Chikareva, evinde ölü bulundu.
Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi'nde Vera Chikareva'nın oturduğu evden gelen kötü kokular üzerine komşuları polise haber verdi. Polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeriye girdiklerinde oturma odasında Chikareva'yı yerde hareketsiz buldu. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kadının öldüğü belirlendi.
Kamera görüntüleri incelendi: Polis, evde ve bina çevresinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından Chikareva'nın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini de inceledi.
Kimse evine girmedi: Kamera kayıtları incelemesinde Chikareva'nın 30 Kasım Pazartesi günü girdiği evinden bir daha dışarıya çıkmadığı ve kimsenin de eve girmediği belirlendi.
Düşerek başını çarptığı düşünülüyor: Düşerek başını yere çarpması sonucu öldüğü tahmin edilen Chikareva'nın kesin ölüm nedeni otopside saptanacak.