Ankara'da kıskanç koca dehşetine maruz kalan patrondan acı haber

ANKARA'da, kıskançlık nedeniyle eşi Dilek Akbulut'u (36) öldüren Bekir Akbulut'un ağır yaraladığı patrondan acı haber geldi. Hastanede ağır yaralı olarak tedaviye alınan Mehmet Akif Başyürege sabaha karşı vefat etti.

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Olay, dün öğle saatlerinde, Yenimahalle ilçesindeki Çiftlik Kavşağı'nda bulunan benzin istasyonunda meydana geldi. Bekir Akbulut, benzin istasyonunun kafeteryasında çalışan eşi Dilek Akbulut ile benzin istasyonu sahibi Mehmet Akif Başyürege'ye, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tabancayla ateş açtı.

Dilek Akbulut, olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Mehmet Akif Başyürege hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Başyürege, yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah karşı hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Bekir Akbulut, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

Cinayete kurban giden 3 çocuk annesi Özbekistan'ta toprağa verilecek

Öte yandan 3 çocuk annesi Dilek Akbulut'un Özbek asıllı Türk vatandaşı olduğu öğrenildi. Akbulut'un Özbekistan'da yaşayan ailesinin cenazeyi almak için Ankara'ya geleceği ve kızlarını kendi ülkelerinde toprağa vereceği öğrenildi.