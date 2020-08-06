Ankara'da kıskanç koca dehşetine maruz kalan patron hastanede öldü

ANKARA'da, kıskançlık nedeniyle eşi Dilek Akbulut'u (36) öldüren Bekir Akbulut'un ağır yaraladığı patrondan acı haber geldi. Hastanede ağır yaralı olarak tedaviye alınan Mehmet Akif Başyürege sabaha karşı vefat etti.

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Olay, dün öğle saatlerinde, Yenimahalle ilçesindeki Çiftlik Kavşağı'nda bulunan benzin istasyonunda meydana geldi. Bekir Akbulut, benzin istasyonunun kafeteryasında çalışan eşi Dilek Akbulut ile benzin istasyonu sahibi Mehmet Akif Başyürege'ye, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tabancayla ateş açtı.

Dilek Akbulut, olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Mehmet Akif Başyürege hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Başyürege, yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah karşı hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Bekir Akbulut, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

Cinayete kurban giden 3 çocuk annesi Özbekistan'ta toprağa verilecek

Öte yandan 3 çocuk annesi Dilek Akbulut'un Özbek asıllı Türk vatandaşı olduğu öğrenildi. Akbulut'un Özbekistan'da yaşayan ailesinin cenazeyi almak için Ankara'ya geleceği ve kızlarını kendi ülkelerinde toprağa vereceği öğrenildi.

Yeni gelişme: Katil Bekir Akbulut tutuklandı

Bekir Akbulut, savcılık sorgusunun ardından çıkartıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Bekir Akbulut, ifadesinde Mehmet Akif Başyürege'nin eşine gönderdiği ve eşinin de karşılık verdiği mesajlarda ilişkileri olduğunu öne sürdü.

"Sen kim oluyorsun? 18 tane dairem var" dediğini öne sürdü

Bekir Akbulut, eşinin işe girerken patronunun 'benim kızım sayılır' dediğini, mesajları gördükten sonra inanamadığını ve iş yerine giderek bunu sormak istediğini söylediği öğrenildi. Mehmet Akif Başyürege'nin kendisine, 'doğru mesajları ben attım, ilişkimiz var. Sen kim oluyorsun? 18 tane dairem var, birini de ona veririm' diyerek odadan kovduğunu iddia eden Bekir Akbulut, bunun üzerine de önce Mehmet Akif Başyürege'ye, ardından da eşine ateş açarak olay yerinden kaçtığını söylediği belirtildi.