Ankara'da kaybolan ineklerini traktörle arama giden 2 kız kardeş feci şekilde öldü!

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde kaybolan inekleri aramaya çıkan Ayşegül Üzüm (16) ile Şeymanur Üzüm (12) freni boşalan ve yan yatan traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Kız kardeşlerin kaybolan inekleri bulmak için yanına aldıkları 4 yaşındaki kardeşini ise traktörden son anda attıkları öğrenildi.