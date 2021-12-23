Ankara'da kar yağdı sıcaklık -5 dereceye düştü! Ankara'nın simgesi Kuğulu Park dondu

Ankara'da dün gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar etkisini sürdürürken, hava sıcaklığı gün boyunca en yüksek sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü. Ankara Büyükşehir Belediyesinin kar küreme ve tuzlama araçları buzlanma nedeniyle şehrin ana güzergahlarında çalışma başlattı.