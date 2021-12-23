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Ankara'da kar yağdı sıcaklık -5 dereceye düştü! Ankara'nın simgesi Kuğulu Park dondu

Ankara'da kar yağdı sıcaklık -5 dereceye düştü! Ankara'nın simgesi Kuğulu Park dondu

ANKARA'da dün gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar etkisini sürdürürken, hava sıcaklığı gün boyunca en yüksek sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü. Başkentin simgelerinden Kuğulu Park'taki havuz soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı...

Ankara'da kar yağdı sıcaklık -5 dereceye düştü! Ankara'nın simgesi Kuğulu Park dondu

Ankara'da dün gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar etkisini sürdürürken, hava sıcaklığı gün boyunca en yüksek sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü. Ankara Büyükşehir Belediyesinin kar küreme ve tuzlama araçları buzlanma nedeniyle şehrin ana güzergahlarında çalışma başlattı.

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Ankara'da kar yağdı sıcaklık -5 dereceye düştü! Ankara'nın simgesi Kuğulu Park dondu

Yetkililer vatandaşlara çağrıda bulunarak, kış şartlarına elverişli olmayan ve kar lastikleri bulunmayan araçlarla yola çıkmamalarını tavsiye etti.

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Ankara'da kar yağdı sıcaklık -5 dereceye düştü! Ankara'nın simgesi Kuğulu Park dondu

Lastikleri kış şartlarına uygun olmayan sürücülerin karlı ve buzlu yollarda zor anlar yaşadığını ve trafik akışını engellediğini hatırlatan yetkililer, bu konuda duyarlı olunmasına istedi.

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Ankara'da kar yağdı sıcaklık -5 dereceye düştü! Ankara'nın simgesi Kuğulu Park dondu

Kuğulu Park buz tuttu

Şehrin parklarında kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştururken, Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta bulunan havuz soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

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