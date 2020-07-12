Ankara'da kansere yakalanan kadına 'Anne olamazsın' dendi ikiz bebeklerini kucağa aldı

"Hiç anne olamazsın' derken şu anda ikizlerim oldu"

İlk denemenin başarılı olduğunu anlatan Şennur Köksal, "Ümidimi hiçbir zaman kaybetmedim. Kanser olduğum dönem hamileydim ve bebeğim düştü. 'Hiç anne olamazsın' denilirken şu anda ikizlerim oldu. Allah'a şükürler olsun. Çok mutluyum. Çok karamsardım. Olmayacağını, yapamayacağımı düşündüğüm zamanlar oldu; ama vazgeçmemek lazım. Yeter ki inanın ve isteyin" diye konuştu.