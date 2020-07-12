Ankara'da kansere yakalanan kadına 'Anne olamazsın' dendi ikiz bebeklerini kucağa aldı
ANKARA'da hamileyken yumurtalık kanserine yakalanarak düşük yapan Şennur Köksal (29) önce kanseri yendi ardından mucizeyi yaşadı. Doktorların 'Anne olamazsın' demesine rağmen Köksal çifti, tüp bebek tedavisiyle ikiz bebeklerini kucağa aldı.
Esnaf İsmail Köksal (34) ile evlenen Şennur Köksal, 3 yıl önce hamileyken yumurtalık kanserine yakalandığını öğrendi. Hastalığı nedeniyle düşük yaparak bebeğini kaybeden Köksal'a doktorlar, yumurtalıkları ve rahminin alınması gerektiğini, anne olmasının neredeyse imkansız olduğunu söyledi. Bir daha çocuk sahibi olamayacağı için bunu kabul etmeyen Şennur Köksal, internette araştırma yaparken bulduğu özel kliniğe başvurdu.
Kanser ameliyatı oldu, kemoterapi aldı
Burada Köksal'a, önce yumurtalık kanseri ameliyatı yapıldı, ardından kemoterapi tedavisi uygulandı. Tedavi sonucu yumurtalıkları ve rahmi korunarak kanseri yenen Şennur Köksal, daha sonra tüp bebek tedavisine başladı. Tedaviyle ikizlere hamile kalan Şennur Köksal, 1 hafta önce Duru ve Doruk adını verdiği çocuklarını dünyaya getirdi.
"Erken tanı olduğu için şanslıydım"
Şennur Köksal, "Kanser olduğumu öğrendiğimde daha ilk evredeydim. Erken tanı olduğu için şanslıydım. Sonra hastaneye gittim ve şansımın olmadığı söylendi. Direkt yumurtalık ve rahmimin alınması söylendi. Ama kabul etmedim. Sonrasında da alınması gerektiğini söylediler. Araştırdık, doktor doktor gezerken Polat Hocayla tanıştık. 6 kür kemoterapi aldım. Ameliyat olduktan sonra 1 ay sonra tedaviye başladım. Sonra hamile kalabilirim diye bekledik ama olmayınca tüp bebek tedavisine başvurduk" dedi.
"Hiç anne olamazsın' derken şu anda ikizlerim oldu"
İlk denemenin başarılı olduğunu anlatan Şennur Köksal, "Ümidimi hiçbir zaman kaybetmedim. Kanser olduğum dönem hamileydim ve bebeğim düştü. 'Hiç anne olamazsın' denilirken şu anda ikizlerim oldu. Allah'a şükürler olsun. Çok mutluyum. Çok karamsardım. Olmayacağını, yapamayacağımı düşündüğüm zamanlar oldu; ama vazgeçmemek lazım. Yeter ki inanın ve isteyin" diye konuştu.