Ankara'da kanalizasyon kuyusuna düşen Suriyeli çocuktan acı haber
Ankara'nın Mamak ilçesindeki semt pazarında kapağı açık bırakılan kanalizasyon kuyusuna düşen Suriyeli çocuk hayatını kaybettiğine dair acı haber geldi.
Olay yerine gelen dalgıç polisler kanalizasyon suyunun çaya döküldüğü noktada suya girerek arama çalışması başlattı. Küçük çocuğun cesedi Hatip Çayı'nda bulundu.
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Suriye'deki savaştan kaçarak yaklaşık 4 yıl önce Türkiye'ye gelen ve bir süredir Yeşilbayır Mahallesi'nde yaşayan Alşeyhhüseyin ailesi, salı günleri Derbent Mahallesi'nde kurulan semt pazarına gitti.
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Pazarın akşam saatlerinde dağılmaya başlamasıyla atık meyve ve sebzeleri toplamak üzere dolaşmaya başlayan aile, 6 yaşındaki çocukları Salih'in bir anda kaybolduğunu fark etti.
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Çocuğunu en son gördüğü yere giden anne Hayat ve baba Hasan Alşeyhhüseyin, sebze kasalarının hemen yanında kapağı açık bulunan bir kanalizosyon kuyusu gördü.
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