Ankara'da işadamı, öğretim üyesini öldürdü! Kadın hakime 'ne zaman sevişiyoruz' deyince...

ANKARA'da lüks bir restoranda işadamı Polat Aytaç, öğretim üyesi Güven Çaprak'ı silahla yüzünden vurarak öldürdü. O gece masada bir kaymakamın da olduğu ortaya çıktı. Cinayetin, Çaprak'ın masada bulunan kadın hakime "Ne zaman sevişiyoruz" demesi üzerine işlendiği ortaya çıktı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, masada bulunan biri kadın 2 kadın hakkında 12 bin liralık hesabı başkalarına ödettikleri gerekçesiyle soruşturma izni verdi.

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Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde VİP masada yaşanan cinayetin perde arkasıyla ilgili flaş ayrıntılar ortaya çıktı. İş adamı Polat Aytaç tarafından öldürülen öğretim görevlisi Güven Çaprak cinayetinde, olayın yaşandığı masada Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz, eski HSK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un yeğeni Esma O. ve Ilgın Cumhuriyet Savcılığı yaparken Adalet Bakanlığı'nda tetkik hakimi olarak geçici olarak görevlendirilen Fatih U.'nun da bulunduğu ortaya çıktı.

Alkol aldığı zaman kendini kaybediyordu

Sabah'ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cinayete ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında alınan ifadelerde, katil zanlısı Polat Aytaç, Güven Çaprak'ın alkol aldığı zaman kendini kaybettiğini ve agresifleştiğini söyleyerek, gittikleri mekana arkadaşlarının da geldiğini, aralarında kadınların da olduğunu söyledi.

Kadın hakime 'ne zaman sevişiyoruz' dedi

Aytaç, "Bayanlardan biri Muhammed Gürbüz'ün sağ tarafına oturdu. Diğer iki bayan ayaktayken Güven ayakta duran bayanlara 'Ne zaman sevişiyoruz' demesi üzerine ayakta bulunan iki bayan Güven'e tepki göstererek 'Terbiyesizlik yapma, biz bu ortamın kadınları değiliz' dedi. Güven iki bayana hitaben küfür ederek gidin dedi. Kadınlar masadan ayrıldı" dedi.

10 bin lira üzerindeki hesabı ben ödedim

Bir süre sonra giden kadınların yeniden geldiğini, kadınlardan birinin ise hakim olarak görev yaptığını söylediklerini kaydeden Aytaç, "Saat 04:15 sıralarında misafirler yeniden geldi. 10 bin liranın üzerinde gelen hesabı kredi kartımla ödedim. O esnada Güven yine aynı şekilde 'Hadi ne zaman sevişiyoruz' dedi. Bunun üzerine kadınlar kalkarak mekandan ayrıldı, 5 kişi kaldık" dedi.

Kaymakam ifadesinde ne dedi?

Cinayet anında masada bulunan Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz de olay gününde Çaprak'ın Aytaç'ı arayarak 'Sen de bize katıl' diyerek davet ettiğini, Aytaç'ın ise bu teklifi kabul ederek restoranın 4 No'lu VIP salonunda oturduklarını belirterek Güven'i kadınlara küfür ettiği söyledi.

Hakimler alkollü olarak direksiyona geçti

Yaşananlar üzerine alınan ifadeler Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderildi. Yapılan inceleme kapsamında Ankara Hakimi Esma O. ile Adalet Bakanlığı'nda tetkik hakim olarak görev yapan Fatih U'nun Güvenlik Caddesi'nde bulunan içkili restoranda eğlendiği, ardından Güven Çaprak'ın davetiyle cinayetin yaşadığı restorana alkollü olarak kullandıkları araçlarla geldikleri tespit edildi.

Hakimler, hesabı işadamına ödettiler

İki hakimin restoranda uzun süre vakit geçirmelerine rağmen 12 bin lira gelen hesabın katil zanlısı Polat Aytaç tarafından ödenmesine de göz yumdukları belirtildi.

Hakim olmamı geçtim, bir kadına...

Kadın hakim Esma O'nun kendisine yönelik küfürlü konuşmalara devam eden ve cinsel eğilimli sözler eden Güven Çaprak'a "Bir bayana karşı böyle konuşamazsınız. Hadi hakim olduğumu geçtim, bir bayan olarak bile bu lafları bana söyleyemezsiniz. Sizi süründürürüm" dediği öğrenildi.

İki hakim hakkında soruşturma başlatıldı

HSK 1. Dairesi yaptığı incelemenin ardından Hakimler Esma O. ile Fatih U. hakkında soruşturma izni verilmesini teklifini Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a götürdü. Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın oluruyla hakimler hakkında soruşturma başlatıldı.