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Ankara'da iş merkezinde yangın

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ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir iş merkezinde yangın çıktı. Yangın, çevrede korkuya neden olurken; itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ankara Valisi Vasip Şahin, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığını açıkladı.

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ANKARA'nın Çankaya ilçesinde plazaların yoğun olduğu Söğütözü Mahallesi'ndeki plazada yangın çıktı. Plazanın 5'inci katında bulunan terasta bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

Yangını görenler, itfaiyeye haber verirken; büyüyen alevler, üst katlara sıçradı. Binadan yükselen dumanlar, gökyüzünü kapladı. Binanın yanan bölgelerinden kopan parçalar, yere düşerken; çevrede büyük korku yaşandı.

Bina tahliye edilirken, gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Vali Şahin: "Can kaybı ve yaralı yok"

Ankara Valisi Vasip Şahin, yangınla ilgili açıklamasında, ''İçeride herhangi bir yangın yok. Gerekli talimatlar sağlandı. Bütün katlarda ekiplerimiz kontrol aşamasında. İçeride kalan herhangi biri var mı onlarla ilgili arama yapılıyor. Herhangi bir can kaybı ya da yaralı şu an yok" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi de yangına ilişkin açıklama yaptı. Belediye, Söğütözü Mahallesi'nde bir iş merkezinde çıkan yangının ihbarının saat 17.27'de Ankara İtfaiyesine ulaştığını açıkladı. İtfaiye ekiplerinin saat 17.36'da yangına müdahale etmeye başladığı kaydedilen açıklamada, 8 farklı istasyon ekibi ve 20 su ikmal aracıyla yangına müdahaleye devam edildiği belirtildi.

Yangının çıkış sebebi ise yapılacak inceleme sonucunda belli olacak.

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