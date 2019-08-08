Ankara'da iş adamı Zinnur Erol silahlı saldırıda öldü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Ankara'da iş adamı Zinnur Erol silahlı saldırıda öldü

ANKARA Çankaya'da iş adamı Zinnur Erol (48) tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Ankara'da iş adamı Zinnur Erol silahlı saldırıda öldü - Sayfa 1

ANKARA'nın Çankaya ilçesi Ehlibeyt Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı'nda meydana gelen olayda; iş adamı Zinnur Erol, 06 FS 4804 plakalı otomobilini yol kenarına park etti. Otomobildeki Erol ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi, araçtan inerek tartışmaya başladı.

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Ankara'da iş adamı Zinnur Erol silahlı saldırıda öldü - Sayfa 2

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Zinnur Erol, yeniden otomobiline bindi. Bu sırada kimliği belirsiz kişi, yanındaki tabancayla Erol'a ateş açıp olay yerinden kaçtı.

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Ankara'da iş adamı Zinnur Erol silahlı saldırıda öldü - Sayfa 3

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Zinnur Erol'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Ankara'da iş adamı Zinnur Erol silahlı saldırıda öldü - Sayfa 4

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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