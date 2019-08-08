Ankara'da iş adamı Zinnur Erol silahlı saldırıda öldü

ANKARA'nın Çankaya ilçesi Ehlibeyt Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı'nda meydana gelen olayda; iş adamı Zinnur Erol, 06 FS 4804 plakalı otomobilini yol kenarına park etti. Otomobildeki Erol ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi, araçtan inerek tartışmaya başladı.