Ankara'da iş adamı Zinnur Erol silahlı saldırıda öldü
Demirören Haber Ajansı
ANKARA Çankaya'da iş adamı Zinnur Erol (48) tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
ANKARA'nın Çankaya ilçesi Ehlibeyt Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı'nda meydana gelen olayda; iş adamı Zinnur Erol, 06 FS 4804 plakalı otomobilini yol kenarına park etti. Otomobildeki Erol ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi, araçtan inerek tartışmaya başladı.
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Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Zinnur Erol, yeniden otomobiline bindi. Bu sırada kimliği belirsiz kişi, yanındaki tabancayla Erol'a ateş açıp olay yerinden kaçtı.
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Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Zinnur Erol'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
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Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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