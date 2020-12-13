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Ankara'da inşaat alanında toprak kayması: 1 işçi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı

ANKARA'da bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Feci olayda toprak altında kalan iki işçiden birinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Çankaya ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) yeni hizmet binasındaki alt yapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

Toprak altında kalan işçiler Ahmet Tokgöz (58) ile Mehmet Vurgun'u (48) kurtarmak için olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Ekiplerce enkazdan çıkarılan Ahmet Tokgöz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Vurgun'u kurtarma çalışması ise sürüyor.

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